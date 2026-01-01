Jusqu'à 69 % de réduction sur Stirling PDF

Déployez Stirling PDF avec une installation en un clic.

Boîte à outils PDF auto-hébergée avec plus de 50 opérations — fusionner, diviser, convertir, OCR, compresser, caviarder et signer des documents sans les télécharger vers des services tiers.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Stirling PDF avec une installation en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Stirling PDF

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Stirling PDF

Stirling PDF est une plateforme de manipulation de PDF auto-hébergée qui gère plus de 50 opérations sur les documents entièrement sur votre propre serveur. Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, convertir entre les formats Office et PDF, appliquer l'OCR, caviarder du contenu sensible, ajouter des filigranes, appliquer des signatures numériques et exporter au format PDF/A — le tout via une interface web épurée accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune limite de taille de fichier. Aucun quota d'utilisation. Aucun document ne quitte votre infrastructure.

Pour les équipes juridiques, les départements financiers et toute organisation traitant des documents confidentiels, l'auto-hébergement de Stirling PDF est le moyen le plus simple d'obtenir un traitement PDF de niveau entreprise tout en garantissant que les fichiers sensibles ne transitent jamais par un service cloud tiers.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Stirling PDF

50+ opérations PDF

Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, réorganiser les pages, extraire des images, et des dizaines d'autres opérations — le tout dans un seul outil sans changer de service.

OCR et conversion

Convertir des documents numérisés en PDF interrogeables avec Tesseract OCR, et transformer entre les formats PDF et Word, Excel ou PowerPoint.

Rédaction et confidentialité

Supprimez définitivement le texte, les images et les métadonnées sensibles des documents avant de les partager — sans risque de récupération du contenu original.

Signatures numériques

Appliquez des signatures numériques juridiquement contraignantes aux PDF sans recourir à des services de signature tiers ou à des frais d'abonnement par document.

Traitement par lots

Traitez plusieurs fichiers simultanément avec des opérations par lots et automatisez les flux de travail des documents grâce à l'API REST intégrée.

Archivage PDF/A

Convertir des documents au format PDF/A pour une conformité d'archivage à long terme requise dans les contextes juridiques, financiers et gouvernementaux.

Pourquoi exécuter Stirling PDF avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

AFFiNE

AFFiNE

Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA

Sélectionner
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion

Sélectionner
BeaverHabits

BeaverHabits

Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les validations quotidiennes et les séries.

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.