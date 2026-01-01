Déployez Inngest en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail pour l'exécution de fonctions d'arrière-plan fiables, de tâches planifiées et de flux de travail d'IA.
Choisissez un pack VPS pour Inngest
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Inngest
Inngest est un moteur d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet d'écrire des fonctions d'arrière-plan fiables, des flux de travail événementiels et des tâches planifiées directement dans le code de votre application. Il gère automatiquement les tentatives, la concurrence, la limitation et la logique de fonction par étapes, ce qui permet à votre code d'application de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les préoccupations d'infrastructure.
L'auto-hébergement d'Inngest sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'exécution, les données et la configuration. Il est livré avec une persistance SQLite intégrée et une file d'attente en mémoire prête à l'emploi, ce qui vous permet d'exécuter la plateforme complète sans avoir besoin de services de base de données externes ou de courtiers de messages.
Fonctionnalités clés de Inngest
Tâches d'arrière-plan fiables
Exécutez des tâches en arrière-plan avec des tentatives automatiques, un backoff exponentiel et une gestion des échecs intégrés — aucune infrastructure supplémentaire n'est requise.
Flux de travail de fonctions d'étape
Composez des workflows multi-étapes où chaque étape est individuellement relancée et mise en cache, rendant l'orchestration complexe résistante aux défaillances transitoires.
Exécution basée sur les événements
Déclencher des fonctions à partir d'événements d'application avec une simple clé d'événement, permettant des architectures découplées et réactives entre les services.
Support du workflow IA
Orchestrez des pipelines d'IA de longue durée avec prise en charge intégrée des limites de concurrence, de la limitation du débit et du jalonnement au niveau des étapes.
Serveur de développement intégré
Développez et testez des workflows localement avec une interface utilisateur complète qui affiche l'historique des événements, les exécutions de fonctions et les traces d'étapes en temps réel.
Pourquoi exécuter Inngest avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.