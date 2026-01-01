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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Teable

Teable est une alternative rapide et open source à Airtable qui combine une interface de feuille de calcul familière avec toute la puissance d'une base de données PostgreSQL. Il prend en charge des types de champs riches, plusieurs modes d'affichage, la collaboration en temps réel et le filtrage au niveau des lignes — le tout soutenu par une base de données que vous contrôlez entièrement.

L'auto-hébergement de Teable sur un VPS signifie que vos données commerciales résident dans votre propre instance PostgreSQL, sans limites de lignes, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Les équipes peuvent créer des outils internes, des suivis de projets et des bases de données de type CRM sans écrire de code.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Teable

Backend PostgreSQL

Toutes les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL standard que vous possédez, sans format propriétaire ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Plusieurs types d'affichage

Basculez entre les vues grille, galerie, kanban, calendrier et formulaire pour travailler avec les données dans le format qui convient à chaque flux de travail.

Collaboration en temps réel

Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des tableaux simultanément avec des mises à jour en temps réel et sans conflits.

Aucune limite de lignes

Contrairement aux alternatives SaaS, Teable auto-hébergé n'impose aucune limite artificielle sur le nombre de lignes, de tables ou la taille de l'espace de travail.

Accès API

Une API RESTful vous permet d'intégrer les données Teable avec des outils externes, des plateformes d'automatisation et des applications personnalisées.

Pourquoi exécuter Teable avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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