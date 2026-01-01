Déployez Teable avec une installation en un clic.
Base de données sans code open source avec une interface de feuille de calcul, propulsée par PostgreSQL et une collaboration en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Teable
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Teable
Teable est une alternative rapide et open source à Airtable qui combine une interface de feuille de calcul familière avec toute la puissance d'une base de données PostgreSQL. Il prend en charge des types de champs riches, plusieurs modes d'affichage, la collaboration en temps réel et le filtrage au niveau des lignes — le tout soutenu par une base de données que vous contrôlez entièrement.
L'auto-hébergement de Teable sur un VPS signifie que vos données commerciales résident dans votre propre instance PostgreSQL, sans limites de lignes, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Les équipes peuvent créer des outils internes, des suivis de projets et des bases de données de type CRM sans écrire de code.
Fonctionnalités clés de Teable
Backend PostgreSQL
Toutes les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL standard que vous possédez, sans format propriétaire ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Plusieurs types d'affichage
Basculez entre les vues grille, galerie, kanban, calendrier et formulaire pour travailler avec les données dans le format qui convient à chaque flux de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des tableaux simultanément avec des mises à jour en temps réel et sans conflits.
Aucune limite de lignes
Contrairement aux alternatives SaaS, Teable auto-hébergé n'impose aucune limite artificielle sur le nombre de lignes, de tables ou la taille de l'espace de travail.
Accès API
Une API RESTful vous permet d'intégrer les données Teable avec des outils externes, des plateformes d'automatisation et des applications personnalisées.
Pourquoi exécuter Teable avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.