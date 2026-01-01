Déployez OwnTracks Recorder en un clic.
Backend auto-hébergé qui stocke et visualise les données de localisation publiées par les applications téléphoniques OwnTracks via MQTT.
Choisissez un pack VPS pour OwnTracks Recorder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks pour iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre broker MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers bruts sur le disque, sans nécessiter de base de données externe.
Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce template regroupe le Recorder avec un broker Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, vous permettant ainsi de diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et de commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.
Fonctionnalités clés de OwnTracks Recorder
Backend d'emplacement privé
Stocke chaque position publiée par vos applications OwnTracks sur votre propre serveur, sans aucun cloud tiers impliqué.
Broker MQTT intégré
Eclipse Mosquitto intégré avec authentification par mot de passe est prêt pour que les téléphones se connectent de n'importe où sur internet.
Carte en direct et traces
L'interface web affiche les dernières positions, les trajets quotidiens et une carte en direct qui se met à jour via WebSocket à l'arrivée de nouvelles localisations.
API REST et WebSocket
Interrogez les emplacements stockés au format JSON, GeoJSON ou CSV via une API REST documentée, ou diffusez les mises à jour via WebSocket.
Stockage de fichiers plats
Aucune base de données SQL à gérer — les points sont écrits sous forme de fichiers plats qui sont triviaux à sauvegarder, inspecter et archiver.
Hooks Lua et ocat
Étendez l'ingestion avec des hooks Lua et l'historique des requêtes depuis la ligne de commande à l'aide de l'utilitaire ocat fourni.
Pourquoi exécuter OwnTracks Recorder avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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