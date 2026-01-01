OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks pour iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre broker MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers bruts sur le disque, sans nécessiter de base de données externe.

Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce template regroupe le Recorder avec un broker Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, vous permettant ainsi de diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et de commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.