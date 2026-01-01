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Interface de chat SvelteKit open source qui alimente HuggingChat et se connecte à n'importe quel point de terminaison de modèle compatible OpenAI.

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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec HuggingChat (Chat UI)

HuggingChat (interface de chat) est la base de code open source derrière huggingface.co/chat, construite par Hugging Face comme une interface utilisateur soignée et personnalisable pour les grands modèles de langage. Contrairement aux applications de chat verrouillées par un fournisseur, elle utilise le protocole de l'API OpenAI, de sorte que le même déploiement peut communiquer avec le routeur des fournisseurs d'inférence Hugging Face, OpenRouter, un serveur llama.cpp local, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible simplement en échangeant une URL et une clé.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque conversation, appel d'outil MCP et fichier téléchargé sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous donnant accès à des milliers de modèles ouverts et propriétaires via le backend d'inférence de votre choix.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de HuggingChat (Chat UI)

Routeur compatible OpenAI

Pointez vers le routeur Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou toute URL compatible OpenAI et accédez instantanément à leur catalogue complet de modèles.

Routage omnicanal intelligent

Le routeur LLM intégré sélectionne automatiquement le meilleur modèle par requête — multimodal, d'appel d'outils ou par défaut — sans exposer la complexité aux utilisateurs finaux.

Appel d'outil MCP

Connectez les serveurs du protocole de contexte de modèle pour permettre aux conversations d'effectuer des recherches web, d'exécuter du code et d'utiliser des outils personnalisés, avec les résultats diffusés en continu dans la conversation.

Conversations multimodales

Envoyez des images, des pièces jointes et des entrées vocales à des modèles de vision et de type Whisper qui prennent en charge les entrées multimodales via votre fournisseur choisi.

Historique de discussion persistant

MongoDB intégré stocke les conversations, les paramètres et les assistants par utilisateur afin que l'historique survive aux redémarrages et suive les utilisateurs sur tous les appareils.

Image de marque personnalisée

Personnalisez le nom, la description et les ressources de l'application pour proposer un produit de chat interne entièrement personnalisé pour votre équipe ou vos clients.

Pourquoi exécuter HuggingChat (Chat UI) avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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