Déployez Kiwix-serve avec une installation en un clic.
Lecteur hors ligne auto-hébergé pour Wikipédia, Gutenberg, Stack Exchange et des milliers d'archives ZIM.
Choisissez un pack VPS pour Kiwix-serve
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kiwix-serve
Kiwix-serve est le serveur HTTP officiel du projet Kiwix qui transforme les archives ZIM en une bibliothèque rapide, consultable et accessible via un navigateur. ZIM est un format d'archive compressé ouvert qui capture des sites web entiers — Wikipédia, Project Gutenberg, Stack Exchange, les conférences TED, MDN, Khan Academy, et des centaines d'autres — pour une lecture entièrement hors ligne.
L'auto-hébergement de Kiwix-serve sur un VPS vous offre une bibliothèque de référence permanente, toujours en ligne, qui ne dépend pas de l'internet public, de la disponibilité du site original ou des paywalls en amont. Déposez les fichiers ZIM dans le volume de données de la bibliothèque officielle Kiwix et le serveur les rechargera à chaud, exposant une interface web unifiée avec une recherche en texte intégral sur chaque archive que vous chargez.
Fonctionnalités clés de Kiwix-serve
Bibliothèque ZIM à rechargement à chaud
Déposez de nouveaux fichiers ZIM dans le volume de données et kiwix-serve les détecte automatiquement grâce au moniteur de bibliothèque intégré — aucun redémarrage n'est nécessaire.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans chaque archive chargée avec un index plein texte intégré, y compris la suggestion au fur et à mesure de la saisie pour des recherches rapides dans Wikipédia ou tout autre ZIM.
Apportez votre propre contenu
Choisissez n'importe quel ZIM du catalogue officiel Kiwix — Wikipédia complet, Project Gutenberg, dumps Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, et de nombreuses autres archives de référence.
Optimisé pour la lecture hors ligne
La compression ZIM maintient un faible encombrement de stockage et des recherches rapides, de sorte qu'un seul VPS peut servir d'énormes archives de référence sans dépendances externes.
Catalogue OPDS embarqué
Expose un flux OPDS de votre bibliothèque afin que les lecteurs Kiwix mobiles et de bureau puissent découvrir et télécharger des titres directement depuis votre serveur.
Amorcé au premier démarrage
Une URL de téléchargement ZIM facultative récupère automatiquement votre première archive au moment du déploiement, de sorte que le serveur est consultable dès qu'il est en ligne.
Pourquoi exécuter Kiwix-serve avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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