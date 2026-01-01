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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kiwix-serve

Kiwix-serve est le serveur HTTP officiel du projet Kiwix qui transforme les archives ZIM en une bibliothèque rapide, consultable et accessible via un navigateur. ZIM est un format d'archive compressé ouvert qui capture des sites web entiers — Wikipédia, Project Gutenberg, Stack Exchange, les conférences TED, MDN, Khan Academy, et des centaines d'autres — pour une lecture entièrement hors ligne.

L'auto-hébergement de Kiwix-serve sur un VPS vous offre une bibliothèque de référence permanente, toujours en ligne, qui ne dépend pas de l'internet public, de la disponibilité du site original ou des paywalls en amont. Déposez les fichiers ZIM dans le volume de données de la bibliothèque officielle Kiwix et le serveur les rechargera à chaud, exposant une interface web unifiée avec une recherche en texte intégral sur chaque archive que vous chargez.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Kiwix-serve

Bibliothèque ZIM à rechargement à chaud

Déposez de nouveaux fichiers ZIM dans le volume de données et kiwix-serve les détecte automatiquement grâce au moniteur de bibliothèque intégré — aucun redémarrage n'est nécessaire.

Recherche en texte intégral

Recherchez dans chaque archive chargée avec un index plein texte intégré, y compris la suggestion au fur et à mesure de la saisie pour des recherches rapides dans Wikipédia ou tout autre ZIM.

Apportez votre propre contenu

Choisissez n'importe quel ZIM du catalogue officiel Kiwix — Wikipédia complet, Project Gutenberg, dumps Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, et de nombreuses autres archives de référence.

Optimisé pour la lecture hors ligne

La compression ZIM maintient un faible encombrement de stockage et des recherches rapides, de sorte qu'un seul VPS peut servir d'énormes archives de référence sans dépendances externes.

Catalogue OPDS embarqué

Expose un flux OPDS de votre bibliothèque afin que les lecteurs Kiwix mobiles et de bureau puissent découvrir et télécharger des titres directement depuis votre serveur.

Amorcé au premier démarrage

Une URL de téléchargement ZIM facultative récupère automatiquement votre première archive au moment du déploiement, de sorte que le serveur est consultable dès qu'il est en ligne.

Pourquoi exécuter Kiwix-serve avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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