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Plateforme professionnelle de partage de fichiers axée sur le client, avec des comptes par client, un suivi des téléchargements et des contrôles d'accès granulaires pour les agences et les entreprises.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ProjectSend

ProjectSend est une plateforme de livraison de fichiers open source conçue pour les entreprises qui ont besoin de partager des fichiers avec des clients spécifiques plutôt qu'avec le public. Chaque client dispose de son propre identifiant et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, tandis que les administrateurs suivent chaque téléchargement, définissent des dates d'expiration pour les documents sensibles et reçoivent des notifications lorsque les destinataires accèdent à de nouveaux téléchargements — créant ainsi une alternative responsable et personnalisée aux liens de stockage cloud génériques.

Héberger ProjectSend sur votre VPS permet de conserver les fichiers clients confidentiels — contrats, documents financiers, éléments de conception — sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage, et avec la possibilité de personnaliser l'image de marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre entreprise.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ProjectSend

Comptes par client

Chaque client reçoit un identifiant dédié et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, maintenant chaque relation privée et organisée sans liens publics partagés.

Suivi des téléchargements

Les journaux d'activité détaillés montrent exactement qui a téléchargé quel fichier et quand, fournissant une preuve de livraison pour la conformité et réduisant les e-mails "l'avez-vous reçu ?".

Dates d'expiration

Définissez une expiration automatique pour les documents sensibles afin que l'accès soit révoqué après une période définie, réduisant ainsi l'exposition sans nettoyage manuel.

Notifications par e-mail

Les clients reçoivent des e-mails automatiques lorsque de nouveaux fichiers sont disponibles, éliminant ainsi le besoin de les notifier séparément après chaque téléchargement.

Marque personnalisée

Des thèmes et des logos personnalisables présentent un portail de fichiers professionnel en marque blanche qui reflète l'identité de votre agence ou de votre entreprise plutôt qu'un service générique.

Pourquoi exécuter ProjectSend avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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