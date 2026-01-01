Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web, qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier simultanément le même document, les modifications apparaissant instantanément pour tous les participants et une identification des contributions par code couleur. Sans création de compte ni installation de logiciel, il suffit de partager un lien pour commencer à collaborer.

L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. Le backend PostgreSQL inclus assure un stockage persistant fiable et un historique complet des versions, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires via des extensions, comme l'intégration d'images, la création de listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.