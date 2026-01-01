Yaade est un environnement de développement d'API open-source et auto-hébergé, conçu comme une alternative axée sur la confidentialité aux clients API basés sur le cloud. Contrairement aux outils hébergés qui stockent vos collections d'API et vos secrets sur des serveurs tiers, Yaade conserve toutes les données sur votre propre infrastructure — y compris les identifiants, les jetons et l'historique des requêtes.

Les équipes peuvent partager des collections d'API en toute sécurité, gérer plusieurs environnements, exécuter des scripts JavaScript en tant que tâches cron ou via API, et importer depuis OpenAPI ou Postman. Avec un support multi-utilisateur intégré, des jetons d'accès, l'authentification OAuth2/OIDC et une base de données H2 basée sur des fichiers ne nécessitant aucune configuration supplémentaire, Yaade est suffisamment léger pour un seul développeur tout en étant assez puissant pour une équipe d'ingénieurs entière.