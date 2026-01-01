Open Source POS est un système de point de vente basé sur le web en PHP, conçu pour les petits commerces de détail, les cafés et les entreprises de services qui ont besoin d'un système de caisse complet sans frais SaaS par terminal. L'interface basée sur navigateur fonctionne sur n'importe quelle tablette, ordinateur portable ou PC de comptoir, de sorte que le même backend gère le paiement, les mises à jour d'inventaire et les rapports depuis n'importe quel appareil du réseau local.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des ventes et les données de prix sur une infrastructure que vous contrôlez — sans abonnement mensuel, sans pourcentage de transaction et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données MariaDB incluse est provisionnée automatiquement et persistée dans des volumes nommés pour des mises à niveau sécurisées.