Déployez Open Source POS avec une installation en un clic.
Système de caisse en ligne pour les commerces de détail avec gestion des stocks, gestion de la clientèle et rapports de vente.
Choisissez un pack VPS pour Open Source POS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open Source POS
Open Source POS est un système de point de vente basé sur le web en PHP, conçu pour les petits commerces de détail, les cafés et les entreprises de services qui ont besoin d'un système de caisse complet sans frais SaaS par terminal. L'interface basée sur navigateur fonctionne sur n'importe quelle tablette, ordinateur portable ou PC de comptoir, de sorte que le même backend gère le paiement, les mises à jour d'inventaire et les rapports depuis n'importe quel appareil du réseau local.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des ventes et les données de prix sur une infrastructure que vous contrôlez — sans abonnement mensuel, sans pourcentage de transaction et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données MariaDB incluse est provisionnée automatiquement et persistée dans des volumes nommés pour des mises à niveau sécurisées.
Fonctionnalités clés de Open Source POS
Caisse de vente au détail
Traitez les ventes, les retours et les mises de côté avec la lecture de codes-barres, la recherche d'articles et des reçus personnalisables imprimés sur des imprimantes thermiques standard.
Suivi des stocks
Suivre les niveaux de stock, définir des seuils de réapprovisionnement et gérer les fournisseurs pour plusieurs catégories d'articles avec des ajustements automatiques à chaque vente.
Gestion de la clientèle
Gérer une base de données clients avec l'historique des achats, les points de fidélité, les soldes de crédit en magasin et les niveaux de prix par client.
Rapports de vente
Générer des rapports détaillés sur les ventes, les taxes, les paiements, les bénéfices et les remises sur des plages de dates configurables et des filtres d'employés.
Comptes employés
Créez des identifiants individuels pour les employés avec des autorisations basées sur les rôles afin de séparer les accès caissier, manager et de reporting sur un terminal partagé.
Taxes multidevises
Configurez plusieurs taux de taxe, devises et méthodes de paiement pour correspondre aux règles locales du commerce de détail et aux préférences de paiement des clients.
Pourquoi exécuter Open Source POS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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