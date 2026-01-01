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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Open Source POS

Open Source POS est un système de point de vente basé sur le web en PHP, conçu pour les petits commerces de détail, les cafés et les entreprises de services qui ont besoin d'un système de caisse complet sans frais SaaS par terminal. L'interface basée sur navigateur fonctionne sur n'importe quelle tablette, ordinateur portable ou PC de comptoir, de sorte que le même backend gère le paiement, les mises à jour d'inventaire et les rapports depuis n'importe quel appareil du réseau local.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des ventes et les données de prix sur une infrastructure que vous contrôlez — sans abonnement mensuel, sans pourcentage de transaction et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données MariaDB incluse est provisionnée automatiquement et persistée dans des volumes nommés pour des mises à niveau sécurisées.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Open Source POS

Caisse de vente au détail

Traitez les ventes, les retours et les mises de côté avec la lecture de codes-barres, la recherche d'articles et des reçus personnalisables imprimés sur des imprimantes thermiques standard.

Suivi des stocks

Suivre les niveaux de stock, définir des seuils de réapprovisionnement et gérer les fournisseurs pour plusieurs catégories d'articles avec des ajustements automatiques à chaque vente.

Gestion de la clientèle

Gérer une base de données clients avec l'historique des achats, les points de fidélité, les soldes de crédit en magasin et les niveaux de prix par client.

Rapports de vente

Générer des rapports détaillés sur les ventes, les taxes, les paiements, les bénéfices et les remises sur des plages de dates configurables et des filtres d'employés.

Comptes employés

Créez des identifiants individuels pour les employés avec des autorisations basées sur les rôles afin de séparer les accès caissier, manager et de reporting sur un terminal partagé.

Taxes multidevises

Configurez plusieurs taux de taxe, devises et méthodes de paiement pour correspondre aux règles locales du commerce de détail et aux préférences de paiement des clients.

Pourquoi exécuter Open Source POS avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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