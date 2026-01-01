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Plateforme ERP open-source pour les PME couvrant la finance, les RH, les stocks, les ventes et le CRM dans un système unifié.

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2 cœurs vCPU
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec AureusERP

AureusERP est une plateforme de planification des ressources d'entreprise moderne et open source, construite sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client au sein d'une interface unique et cohérente — éliminant ainsi le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.

L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place les données de votre entreprise entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles sur GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AureusERP

Module financier intégré

Gérez les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers à partir d'un tableau de bord unifié unique.

RH et Paie

Suivez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congés sans basculer entre différents outils RH.

Gestion des stocks

Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel afin de prévenir les pénuries et les surstocks.

CRM et Pipeline de ventes

Gérez les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline connectée directement à la facturation et à l'exécution des commandes.

FilamentPHP Interface d'administration

L'interface d'administration propre et rapide, basée sur FilamentPHP 3, confère à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes sans configuration supplémentaire.

Pourquoi exécuter AureusERP sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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