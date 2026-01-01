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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec FOSSBilling

FOSSBilling est un système de facturation et de gestion de clients gratuit et open-source, conçu pour les sociétés d'hébergement web, les agences et les freelances qui ont besoin d'une alternative professionnelle auto-hébergée aux abonnements coûteux de logiciels de facturation. Il offre un portail client complet où les clients peuvent gérer leurs services, soumettre des tickets de support, payer des factures et consulter l'historique des commandes — le tout à partir d'une interface unique et personnalisée.

L'auto-hébergement de FOSSBilling vous permet de garder toutes les données clients, les enregistrements de paiement et l'historique de facturation sous votre contrôle direct, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme prend en charge plusieurs passerelles de paiement, la facturation récurrente automatisée et un système d'extension modulaire qui vous permet de l'adapter précisément à vos flux de travail.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de FOSSBilling

Facturation récurrente automatisée

Configurez des produits d'abonnement qui facturent automatiquement les clients selon votre cycle de facturation défini, réduisant le travail manuel et assurant une perception prévisible des revenus.

Billets de support intégrés

Un service d'assistance intégré permet aux clients d'ouvrir et de suivre des tickets d'assistance directement depuis leur portail, regroupant ainsi la communication relative à la facturation et au support en un seul endroit.

Plusieurs passerelles de paiement

Connectez PayPal, Stripe et des dizaines d'autres processeurs de paiement afin que les clients puissent payer leurs factures de la manière qui leur convient le mieux.

Portail libre-service client

Les clients peuvent gérer leurs propres services, télécharger des factures, mettre à jour leurs coordonnées et surveiller l'état de leur compte sans vous contacter.

Gestion des commandes et des produits

Définir des produits configurables et des niveaux de tarification, gérer les mises à niveau et les déclassements, et automatiser les points d'intégration de provisionnement via le système de modules extensible.

Automatisation cron intégrée

L'image Docker officielle exécute automatiquement la tâche cron de FOSSBilling toutes les cinq minutes, de sorte que les factures sont générées et les abonnements renouvelés sans aucune planification manuelle.

Pourquoi exécuter FOSSBilling avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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