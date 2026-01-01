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Plateforme e-commerce Laravel open source pour créer des boutiques en ligne avec prise en charge de plusieurs devises, de plusieurs langues et de passerelles de paiement.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Bagisto

Bagisto est une plateforme e-commerce open-source construite sur le framework PHP Laravel, offrant aux commerçants une base complète pour gérer une boutique en ligne sans frais d'abonnement ni partage de revenus. Il est livré avec une vitrine client, un panneau d'administration complet, la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, le contrôle des stocks et un processus de paiement qui gère les exigences multi-devises et multi-langues dès le départ.

L'auto-hébergement de Bagisto sur votre VPS signifie que les enregistrements de transactions de votre boutique, les données clients et le catalogue de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — essentiel pour les entreprises opérant sous des exigences de résidence des données ou celles cherchant à éviter les frais par transaction et les restrictions de plateforme des fournisseurs SaaS.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bagisto

Prise en charge de plusieurs devises

Acceptez les paiements dans n'importe quelle devise et affichez les prix dans la devise locale du client, avec une gestion des taux de change configurable.

Vitrine multilingue

Servez une clientèle mondiale dans sa langue préférée grâce à la localisation intégrée pour les pages produits, les parcours de paiement et les e-mails transactionnels.

Catalogue de produits flexible

Gérez les produits simples, configurables, groupés et téléchargeables avec des variantes, des attributs personnalisés et des règles de tarification dynamique.

Intégrations de passerelles de paiement

Connectez Stripe, PayPal et d'autres passerelles populaires prêtes à l'emploi, avec un système de plugins pour ajouter des méthodes de paiement personnalisées.

APIs REST et GraphQL

Une couverture API complète vous permet de créer des vitrines headless, des applications mobiles, ou d'intégrer les données de commande et de produit avec des systèmes ERP et des services d'exécution des commandes.

Pourquoi exécuter Bagisto sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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