Faktory est un serveur de tâches d'arrière-plan autonome qui apporte un traitement de tâches puissant à n'importe quel langage de programmation. Il fournit une interface simple basée sur un protocole afin que les workers écrits en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP, et plus encore puissent tous partager la même infrastructure de tâches sans être liés à un seul écosystème de langage.

L'auto-hébergement de Faktory sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les files d'attente de tâches, la logique de réessai et les données de performance. Le tableau de bord web intégré vous permet de surveiller le débit, d'inspecter les tâches échouées et de gérer les files d'attente en temps réel sans aucun outil supplémentaire.