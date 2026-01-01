Déployez Faktory en un clic.
Serveur de tâches en arrière-plan performant et indépendant du langage, doté d'une interface utilisateur web intégrée pour la surveillance et la gestion des tâches.
Choisissez un pack VPS pour Faktory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Faktory
Faktory est un serveur de tâches d'arrière-plan autonome qui apporte un traitement de tâches puissant à n'importe quel langage de programmation. Il fournit une interface simple basée sur un protocole afin que les workers écrits en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP, et plus encore puissent tous partager la même infrastructure de tâches sans être liés à un seul écosystème de langage.
L'auto-hébergement de Faktory sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les files d'attente de tâches, la logique de réessai et les données de performance. Le tableau de bord web intégré vous permet de surveiller le débit, d'inspecter les tâches échouées et de gérer les files d'attente en temps réel sans aucun outil supplémentaire.
Fonctionnalités clés de Faktory
Conception indépendante de la langue
Toute langue disposant d'une bibliothèque cliente Faktory peut mettre en file d'attente et traiter des tâches, facilitant ainsi l'intégration à travers des piles polyglottes.
Tableau de bord Web intégré
Surveillez les profondeurs de file d'attente, le débit des tâches et les échecs via une interface utilisateur intuitive basée sur un navigateur, disponible prête à l'emploi.
Persistance fiable des tâches
Les tâches sont stockées sur disque à l'aide d'un magasin intégré compatible Redis, garantissant qu'aucun travail n'est perdu en cas de redémarrages ou de pannes.
Nouvelles tentatives automatiques
Les tâches échouées sont automatiquement relancées avec des délais de réessai progressifs configurables, réduisant l'intervention manuelle pour les erreurs transitoires.
Priorisation de la file d'attente
Acheminer les tâches vers des files d'attente nommées avec des poids configurables afin que le travail à haute priorité soit toujours traité en premier.
Pourquoi exécuter Faktory avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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