Déployez Navidrome en un clic.
Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé qui diffuse votre collection personnelle partout via un navigateur ou des applications compatibles Subsonic.
Choisissez un pack VPS pour Navidrome
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Navidrome
Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous permet d'accéder à votre propre collection de musique depuis n'importe quel appareil, à la manière de Spotify. Il scanne automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, dont DSub, Symfonium et Feishin. Grâce au support multi-utilisateur, chaque auditeur dispose de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.
L'auto-hébergement de Navidrome garantit un accès permanent à chaque album que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.
Fonctionnalités clés de Navidrome
Compatible avec l'API Subsonic
Fonctionne avec des dizaines d'applications mobiles sur iOS et Android, vous permettant de choisir votre lecteur préféré sans être lié à un client propriétaire.
Prise en charge multi-format
Diffuse des fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS avec transcodage à la volée pour adapter le débit binaire aux connexions plus lentes sans perte de qualité de la source.
Numérisation automatique de la bibliothèque
Analyse automatiquement les dossiers de musique selon un calendrier configurable, extrayant les métadonnées et les pochettes d'album afin que votre bibliothèque reste à jour au fur et à mesure que vous ajoutez des fichiers.
Écoute multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture indépendantes, de classements par étoiles et d'un historique d'écoute sur un serveur partagé sans interférer avec les autres.
Scrobbling Last.fm
Suit votre historique d'écoute vers Last.fm et ListenBrainz automatiquement, en maintenant à jour vos nombres d'écoutes et votre profil musical.
Pourquoi exécuter Navidrome avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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