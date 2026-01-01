Déployez MetaMCP en un clic.
Agrégateur et passerelle MCP unifiés qui vous permet de gérer, composer et exposer tous vos serveurs MCP via un point d'accès unique.
Choisissez un pack VPS pour MetaMCP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec MetaMCP
MetaMCP est un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source qui agrège plusieurs serveurs MCP en un point d'accès unique et unifié. Il vous permet de regrouper des serveurs en espaces de noms, d'appliquer des middlewares pour la limitation de débit et l'observabilité, et d'exposer des points d'accès avec authentification — le tout sans modifier vos clients MCP existants.
L'auto-hébergement de MetaMCP sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure d'outils d'IA. Connectez n'importe quel client MCP (Cursor, Claude Desktop ou agents personnalisés) à une passerelle gérée unique, gardez les secrets côté serveur, et faites évoluer votre écosystème d'outils sans reconfigurer chaque client lorsque les serveurs changent.
Fonctionnalités clés de MetaMCP
Agrégation de serveurs MCP
Combinez n'importe quel nombre de serveurs STDIO ou HTTP MCP en un point d'accès unifié unique auquel vos clients peuvent se connecter.
Espaces de travail d'espace de noms
Regroupez les serveurs MCP dans des espaces de noms isolés et basculez des ensembles d'outils entiers pour un point de terminaison en un seul clic.
Authentification par clé API
Sécurisez les points de terminaison avec l'authentification par jeton Bearer afin que seuls les clients et agents autorisés puissent accéder à vos outils.
Inspecteur MCP intégré
Inspectez et déboguez vos points de terminaison MetaMCP en interne avec des configurations de serveur enregistrées pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Support Middleware
Appliquer un middleware enfichable pour la limitation de débit, l'observabilité et la sécurité sur l'ensemble du trafic MCP agrégé.
SSO et OAuth
La prise en charge des fournisseurs OpenID Connect permet l'authentification unique d'entreprise parallèlement à la gestion locale des sessions Better Auth.
Pourquoi exécuter MetaMCP avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Croissance mondiale.
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