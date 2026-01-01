Yopass est un service de partage de secrets chiffrés open-source qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par e-mail, des journaux de chat ou des tickets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hôte ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.

L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et auditable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des parties externes.