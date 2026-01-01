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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Yopass

Yopass est un service de partage de secrets chiffrés open-source qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par e-mail, des journaux de chat ou des tickets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hôte ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.

L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et auditable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des parties externes.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Yopass

Chiffrement de bout en bout

Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant la transmission, garantissant que le serveur n'a jamais accès aux données en clair.

Liens à usage unique

Chaque secret génère une URL unique qui est définitivement détruite après la première consultation, empêchant tout nouvel accès non autorisé.

Expiration configurable

Configurez les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des heures, des jours ou des semaines, afin que les liens oubliés ne puissent pas être utilisés pour récupérer des données sensibles obsolètes.

Protection par mot de passe personnalisée

Ajoutez une phrase secrète facultative à un secret pour une couche de protection supplémentaire au-delà du lien à usage unique lui-même.

Partage de fichiers

Téléchargez et partagez des fichiers chiffrés ainsi que des secrets textuels, le chiffrement en continu garantissant la confidentialité du contenu des fichiers de bout en bout.

Aucun compte requis

Les destinataires accèdent aux secrets via un lien direct sans connexion, ce qui facilite le partage des identifiants avec des prestataires externes ou des clients.

Pourquoi exécuter Yopass avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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