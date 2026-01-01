Déployez Bludit en un clic.
CMS à fichiers plats simple, rapide et sécurisé pour les blogs personnels et les petits sites, sans base de données requise.
Choisissez un forfait VPS pour Bludit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bludit
Bludit est un système de gestion de contenu (CMS) open-source basé sur des fichiers plats qui stocke chaque article, page et paramètre sous forme de fichiers Markdown et JSON sur le disque. Comme il ne nécessite pas MySQL, PostgreSQL ou toute autre base de données, l'ensemble de la pile est plus léger, plus rapide à sauvegarder et plus facile à migrer entre les serveurs que les CMS PHP traditionnels.
L'auto-hébergement de Bludit sur un VPS donne aux blogueurs et aux propriétaires de petits sites la pleine propriété de leur contenu et de leurs thèmes, sans frais d'hébergement tiers et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les articles peuvent être modifiés depuis une interface d'administration basée sur un navigateur ou directement sur le système de fichiers, et le projet est livré avec un gestionnaire d'images intégré, un système de plugins et des thèmes modernes prêts à être personnalisés.
Caractéristiques principales de Bludit
Aucune base de données requise
Stocke tout le contenu dans des fichiers Markdown et JSON plats, de sorte que le déploiement, la sauvegarde et le contrôle de version sont aussi simples que de copier un dossier.
Publication Markdown
Rédigez des articles et des pages en Markdown avec un éditeur basé sur un navigateur qui prend en charge les brouillons, la publication programmée et les catégories.
Thèmes et extensions
Personnalisez l'apparence avec des thèmes modernes intégrés et étendez les fonctionnalités grâce à un système de plugins sans toucher au code source.
Gestionnaire d'images intégré
Téléchargez, organisez et intégrez des images depuis une bibliothèque de médias intégrée au panneau d'administration sans services de stockage externes.
Rôles multi-utilisateurs
Invitez les éditeurs et les auteurs avec des autorisations distinctes afin que plusieurs contributeurs puissent publier sans partager un seul compte.
Pourquoi exécuter Bludit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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