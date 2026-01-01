Déployez CloudBeaver en un clic.
Outil de gestion de bases de données web développé par l'équipe DBeaver, prenant en charge PostgreSQL, MySQL, MongoDB et des dizaines d'autres.
Choisissez un forfait VPS pour CloudBeaver
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CloudBeaver
CloudBeaver est une application de gestion de bases de données basée sur le web, développée par l'équipe à l'origine du populaire client de bureau DBeaver. Elle apporte une administration de bases de données de niveau professionnel à n'importe quel navigateur, permettant aux équipes d'interroger, de visualiser et de gérer plusieurs systèmes de bases de données à partir d'une interface unique, sans installer de logiciel de bureau sur chaque machine.
L'auto-hébergement de CloudBeaver sur votre VPS maintient les identifiants de base de données et les résultats de requêtes au sein de votre propre réseau. Vous évitez d'exposer des bases de données individuelles à l'internet public tout en offrant à votre équipe un accès centralisé et contrôlé par les rôles aux bases de données dont elle a besoin — depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel endroit.
Caractéristiques principales de CloudBeaver
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server et bien d'autres depuis une interface unifiée.
Générateur de requêtes visuel
Élaborez des requêtes complexes avec une interface glisser-déposer, réduisant les erreurs et facilitant l'accès aux utilisateurs moins expérimentés.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérez les autorisations des utilisateurs au niveau de la connexion afin que les membres de l'équipe ne voient que les bases de données auxquelles ils sont autorisés à accéder.
Éditeur SQL avancé
Éditeur complet avec coloration syntaxique, autocomplétion et historique des requêtes pour un travail quotidien productif sur les bases de données.
Visualisation de données
Afficher les résultats de requête sous forme de graphiques et de diagrammes directement dans le navigateur sans exporter vers un outil de BI séparé.
Pourquoi exécuter CloudBeaver sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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