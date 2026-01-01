Open Agent est une plateforme d'agents IA auto-hébergée prête pour la production qui connecte les grands modèles linguistiques à vos données et outils. Elle prend en charge plus de 28 fournisseurs de modèles via une interface unifiée, transformant les documents, les wikis et les bases de données en bases de connaissances RAG interrogeables qui ancrent vos agents dans un contexte précis.

Le déploiement d'Open Agent sur votre propre VPS permet de conserver les conversations sensibles et les documents propriétaires hors des infrastructures tierces. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'intégration SSO et les espaces de travail multi-locataires le rendent adapté aux équipes et aux entreprises qui ont besoin de gouvernance sans sacrifier la flexibilité.