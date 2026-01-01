Jusqu'à 69 % de réduction sur MLflow

Déployez MLflow en un clic.

Plateforme open source pour le suivi des expériences ML, la gestion des modèles et la surveillance des applications LLM en production.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez MLflow en un clic.

Choisissez un pack VPS pour MLflow

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MLflow

MLflow est la plus grande plateforme d'ingénierie d'IA open source, avec plus de 60 millions de téléchargements mensuels. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie de l'apprentissage automatique : l'enregistrement des paramètres et des métriques d'expériences, la comparaison des exécutions entre différentes configurations, l'enregistrement des modèles pour le déploiement et la gestion de leur progression à travers les environnements de staging et de production. Prise en charge nativement par PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain et des dizaines d'autres frameworks ML grâce à l'autologging, son adoption ne nécessite que des modifications de code minimales.

La version 3 étend MLflow à l'ère des LLM avec le traçage distribué basé sur OpenTelemetry pour les agents et les appels LLM, une évaluation systématique avec plus de 50 juges intégrés, un registre de prompts avec suivi complet de la lignée, et une passerelle d'IA qui achemine le trafic entre OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs avec limitation de débit et contrôles des coûts. L'auto-hébergement conserve toutes les traces, artefacts et métadonnées de modèle sur l'infrastructure que vous contrôlez.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de MLflow

Suivi d'expériences

Enregistrez les paramètres, les métriques, les balises et les artefacts pour chaque exécution d'entraînement. Comparez les expériences côte à côte pour identifier la meilleure configuration de modèle.

Registre de modèles

Gérez de manière centralisée les modèles de ML entre la pré-production et la production, avec l'historique des versions, les workflows d'approbation et les contrôles d'accès au niveau de l'équipe.

LLM & Traçage d'agents

Capturez des traces complètes basées sur OpenTelemetry de chaque appel LLM et étape d'agent. Déboguez la latence, les coûts des jetons et la qualité de la sortie en production.

Évaluation des LLM

Effectuez des évaluations systématiques à l'aide de plus de 50 métriques intégrées et de juges LLM. Suivez les régressions de qualité avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs en production.

Registre d'invites

Versionnez, testez et déployez des invites avec un suivi complet de la lignée. Optimisez automatiquement les invites à l'aide d'algorithmes de pointe pour améliorer les performances des tâches.

Passerelle IA

Acheminer les requêtes LLM via OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs par le biais d'une API unifiée compatible OpenAI avec limitation de débit et contrôles des coûts.

Pourquoi exécuter MLflow avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

9router

9router

Proxy de routage d'API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM

Sélectionner
Agent Zero

Agent Zero

Framework d'agents IA open source avec coopération multi-agents et mémoire persistante

Sélectionner
Dify

Dify

Plateforme open source pour créer des applications LLM avec RAG, des agents et des workflows

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.