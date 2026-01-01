Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé moderne, conçu pour un archivage complet des informations. Au-delà de la simple sauvegarde d'URL, il capture des notes, des images, des PDF et le contenu complet des pages avec une extraction automatique des métadonnées. L'étiquetage et le résumé assistés par l'IA — via des modèles OpenAI ou Ollama locaux — organisent automatiquement votre collection, tandis que la recherche plein texte optimisée par Meilisearch permet une récupération instantanée, même avec des milliers d'éléments enregistrés.

L'auto-hébergement de Karakeep sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de votre historique de navigation et de votre contenu enregistré. Il n'y a pas de frais par marque-page, pas de quotas de stockage et pas d'accès tiers à vos données. Des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox et des applications mobiles pour iOS et Android maintiennent tout synchronisé sur tous vos appareils.