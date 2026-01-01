Déployez Karakeep avec une installation en un clic.
Gestionnaire de favoris auto-hébergé avec un système d'étiquetage optimisé par l'IA, une recherche en texte intégral et un archivage de pages pour les liens, les notes et les PDF.
Choisissez un pack VPS pour Karakeep
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Karakeep
Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé moderne, conçu pour un archivage complet des informations. Au-delà de la simple sauvegarde d'URL, il capture des notes, des images, des PDF et le contenu complet des pages avec une extraction automatique des métadonnées. L'étiquetage et le résumé assistés par l'IA — via des modèles OpenAI ou Ollama locaux — organisent automatiquement votre collection, tandis que la recherche plein texte optimisée par Meilisearch permet une récupération instantanée, même avec des milliers d'éléments enregistrés.
L'auto-hébergement de Karakeep sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de votre historique de navigation et de votre contenu enregistré. Il n'y a pas de frais par marque-page, pas de quotas de stockage et pas d'accès tiers à vos données. Des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox et des applications mobiles pour iOS et Android maintiennent tout synchronisé sur tous vos appareils.
Fonctionnalités clés de Karakeep
Balises optimisées par l'IA
Balisez et résumez automatiquement les éléments enregistrés en utilisant OpenAI ou un modèle Ollama exécuté localement — aucune organisation manuelle n'est requise.
Recherche plein texte
Meilisearch indexe tout le contenu enregistré, y compris les pages archivées et les PDF, afin que vous puissiez trouver n'importe quoi dans votre collection en quelques millisecondes.
Archivage de page et OCR
Préservez le contenu complet de la page même si les sources originales disparaissent, et extrayez le texte consultable des images à l'aide de l'OCR intégré.
Synchronisation Navigateur & Mobile
Enregistrez vos favoris en un clic depuis les extensions Chrome ou Firefox, et accédez à votre collection complète depuis les applications iOS et Android avec synchronisation automatique.
Importation de flux RSS
Importez automatiquement du contenu des flux RSS dans des collections organisées, maintenant votre base de connaissances à jour sans sauvegarde manuelle.
Pourquoi exécuter Karakeep avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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