Dagu est un puissant ordonnanceur de flux de travail open source qui remplace les tâches cron traditionnelles par des pipelines de graphes acycliques dirigés (DAG) gérés via une interface web épurée. Définissez les flux de travail dans de simples fichiers YAML avec des étapes pouvant exécuter des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, et plus encore — le tout avec des chaînes de dépendances, des tentatives et une logique conditionnelle intégrées.

L'auto-hébergement de Dagu sur votre propre VPS vous offre un ordonnanceur à binaire unique sans dépendances de base de données. Le stockage basé sur des fichiers simplifie les choses tandis que l'interface utilisateur web offre une surveillance de l'exécution en temps réel, la visualisation des journaux et des contrôles de déclenchement manuel. Ce déploiement inclut une authentification intégrée et un stockage persistant pour les définitions de flux de travail et l'historique d'exécution.