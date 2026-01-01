Déployez Kestra avec une installation en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet de construire, planifier et surveiller des pipelines de données et des flux de travail d'automatisation avec un éditeur visuel.
Choisissez un pack VPS pour Kestra
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kestra
Kestra est une plateforme d'orchestration de workflows open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, exécuter et surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure répétitif. Elle combine une définition de workflow déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphique de topologie en direct et une relecture d'exécution — la rendant accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les grandes équipes d'ingénierie de données.
L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des workflows illimités, une souveraineté totale des données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service ou base de données interne sans exposer les identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.
Fonctionnalités clés de Kestra
Éditeur de flux de travail visuel
Construisez et modifiez des workflows dans une vue topologique basée sur un navigateur qui s'affiche en direct au fur et à mesure que vous tapez du YAML — aucun outil de diagramme séparé n'est nécessaire.
Déclencheurs événementiels
Déclenchez des workflows selon des plannings, des webhooks, des arrivées de fichiers, des événements de file d'attente de messages ou des modifications de base de données avec des types de déclencheurs intégrés.
400+ plugins
Connectez-vous à AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, aux API HTTP et à des dizaines de bases de données sans écrire de code de connecteur.
Rejeu de l'exécution
Réexécutez toute exécution passée de n'importe quelle tâche, inspectez les entrées et les sorties à chaque étape, et déboguez les échecs sans redémarrer l'intégralité du pipeline.
Exécution de tâches en parallèle
Exécutez des groupes de tâches en parallèle ou en séquence au sein du même flux de travail pour maximiser le débit et minimiser la latence de bout en bout du pipeline.
Pourquoi exécuter Kestra avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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