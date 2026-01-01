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Gestionnaire automatisé de collections de séries télévisées qui surveille, télécharge, renomme et organise les épisodes depuis Usenet et les torrents.

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1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Sonarr

Sonarr est un gestionnaire complet de collections de séries télévisées et un enregistreur vidéo personnel pour les utilisateurs d'Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'épisodes, les télécharge automatiquement via votre client de téléchargement préféré, et organise les fichiers résultants avec une nomenclature cohérente — le tout sans intervention manuelle. En tant que membre clé de la suite arr, Sonarr s'intègre parfaitement avec Radarr, Prowlarr, et des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.

Déployer Sonarr sur votre VPS signifie qu'il fonctionne 24h/24 et 7j/7, capturant les nouvelles sorties dès leur apparition, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint. Le stockage persistant protège les configurations de votre bibliothèque et vos profils de qualité, tandis que l'API REST permet l'intégration avec des outils de gestion des requêtes pour construire un écosystème multimédia domestique entièrement automatisé.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Sonarr

Surveillance automatisée des épisodes

Suit les épisodes à venir via les flux RSS et les télécharge automatiquement dès que de nouvelles sorties sont disponibles.

Gestion des profils de qualité

Définissez les résolutions, codecs et tailles de fichier préférés pour chaque série, et laissez Sonarr passer automatiquement à de meilleures versions lorsqu'elles sont disponibles.

Télécharger l'intégration client

Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et plus encore — prenant en charge les flux de travail torrent et Usenet à partir d'une seule interface.

Synchronisation du serveur multimédia

Déclenche les mises à jour automatiques de la bibliothèque dans Plex, Jellyfin, Emby et Kodi après chaque téléchargement, maintenant votre serveur multimédia à jour sans actualisations manuelles.

Gestion des packs de saison

Traite intelligemment les téléchargements de packs de saisons en extrayant les épisodes individuels et en les associant aux entrées de séries surveillées.

Pourquoi exécuter Sonarr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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