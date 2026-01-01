Piwigo est l'une des applications de galerie photo open-source les plus anciennes, conçue spécifiquement pour gérer de grandes collections de photos. Contrairement aux scripts de galerie légers, Piwigo gère des archives de centaines de milliers de photos avec l'indexation EXIF/IPTC, des hiérarchies d'albums multi-niveaux, des tailles de vignettes configurables, des permissions granulaires par album, et un écosystème de plugins de plus de 200 extensions communautaires couvrant tout, de la reconnaissance faciale aux thèmes personnalisés.

L'auto-hébergement de Piwigo sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et les statistiques de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de photos. La pile PHP et MySQL est extrêmement robuste, fonctionne avec des ressources minimales et produit des galeries qui sont en ligne depuis deux décennies — faisant de Piwigo un choix populaire pour les clubs, les musées, les photographes et les familles qui souhaitent que leurs archives photo survivent à tout fournisseur de cloud spécifique.