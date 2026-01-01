GitIngest fait le lien entre les bases de code traditionnelles et les flux de travail de développement basés sur l'IA en transformant des dépôts Git entiers en un texte structuré et optimisé en jetons que les modèles de langage peuvent traiter efficacement. Il extrait le code avec un formatage intelligent, respecte les motifs gitignore et fournit des estimations du nombre de jetons afin que les développeurs puissent planifier les coûts d'API avant de soumettre de grandes extractions.

L'auto-hébergement de GitIngest garantit que le code source propriétaire ne transite jamais par des serveurs externes. Contrairement au service public, votre propre instance n'impose aucune limite de débit, permettant un traitement illimité des dépôts pour les équipes ayant d'importants besoins en développement assisté par l'IA.