autobrr est une plateforme d'automatisation des téléchargements de nouvelle génération pour torrents et Usenet, réunissant les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une seule solution moderne. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles sorties sont annoncées instantanément dès leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrent correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans délais d'interrogation.

L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS garantit une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC grâce à des connexions persistantes, ce qu'une machine domestique avec une adresse IP dynamique ou des périodes d'indisponibilité planifiées ne peut pas assurer de manière fiable. Fonctionnant en continu sur une infrastructure dédiée, votre automatisation ne manquera jamais une fenêtre de freeleech, une publication à nombre limité de seeders, ou une opportunité de ratio sensible au temps sur les trackers privés.