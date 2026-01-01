Déployez autobrr en un clic.
Outil moderne d'automatisation de téléchargement qui surveille les canaux IRC des indexeurs en temps réel pour récupérer les torrents dès qu'ils sont annoncés.
Choisissez un forfait VPS pour autobrr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec autobrr
autobrr est une plateforme d'automatisation des téléchargements de nouvelle génération pour torrents et Usenet, réunissant les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une seule solution moderne. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles sorties sont annoncées instantanément dès leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrent correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans délais d'interrogation.
L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS garantit une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC grâce à des connexions persistantes, ce qu'une machine domestique avec une adresse IP dynamique ou des périodes d'indisponibilité planifiées ne peut pas assurer de manière fiable. Fonctionnant en continu sur une infrastructure dédiée, votre automatisation ne manquera jamais une fenêtre de freeleech, une publication à nombre limité de seeders, ou une opportunité de ratio sensible au temps sur les trackers privés.
Caractéristiques principales de autobrr
Surveillance IRC en temps réel
Les connexions persistantes aux canaux d'annonce IRC des indexeurs détectent les nouvelles versions dès qu'elles sont mises en ligne, avant que les flux RSS ou l'interrogation de l'API ne les voient.
Règles de filtrage avancées
Créez des filtres complexes basés sur la taille, la catégorie, l'uploadeur, le groupe de sortie, la résolution et des motifs d'expressions régulières personnalisés pour obtenir exactement ce que vous voulez et rien d'autre.
Support multi-client
Envoyer les torrents récupérés directement vers qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou des dossiers de surveillance — en acheminant automatiquement différents filtres vers différents clients.
intégration arr
L'intégration native avec Radarr, Sonarr, Lidarr et Whisparr permet à autobrr de vérifier si une version est réellement souhaitée avant le téléchargement, éliminant ainsi le gaspillage de bande passante.
Statistiques et historique
Suivez les nombres de téléchargements, filtrez les taux d'accès et consultez l'historique via l'interface web afin de pouvoir ajuster vos règles et comprendre les performances de votre automatisation au fil du temps.
Pourquoi exécuter autobrr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic