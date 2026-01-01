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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec CockroachDB

CockroachDB est une base de données SQL distribuée open source conçue pour survivre aux pannes matérielles et aux interruptions régionales sans compromettre la cohérence. Elle utilise le protocole filaire PostgreSQL, ce qui signifie que les pilotes et outils PostgreSQL existants fonctionnent sans modification de code, tout en offrant un partitionnement automatique (sharding), un géo-partitionnement et une réplication multi-régions en arrière-plan.

Le déploiement de CockroachDB sur votre propre VPS vous offre une base de données SQL de qualité production avec des garanties ACID, un basculement automatique et une console de base de données intégrée pour surveiller la santé du cluster—sans le coût ni la complexité des services de base de données cloud gérés. Elle est idéale pour les applications qui exigent une disponibilité continue (zéro temps d'arrêt) et de solides garanties transactionnelles.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de CockroachDB

Compatibilité PostgreSQL

CockroachDB utilise le protocole filaire PostgreSQL, de sorte que tout pilote PostgreSQL, ORM ou outil se connecte sans modification de code, rendant la migration simple.

Réplication automatique des données

Les données sont automatiquement répliquées sur les nœuds avec des facteurs de réplication configurables, afin que le cluster continue de servir les lectures et les écritures même lorsqu'un nœud tombe en panne.

Transactions ACID distribuées

L'isolation sérialisable complète garantit que chaque transaction est cohérente sur tous les nœuds, éliminant les lectures non validées et les écritures fantômes courantes dans les systèmes à cohérence éventuelle.

Console DB intégrée

Le tableau de bord web intégré offre une visibilité en temps réel sur les performances des requêtes, la topologie du cluster, l'utilisation du stockage et les instructions actives sans outils de surveillance externes.

Mise à l'échelle horizontale

Ajoutez des nœuds pour faire évoluer la capacité et le débit de manière linéaire ; CockroachDB rééquilibre les données automatiquement sans interruption ni intervention manuelle.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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