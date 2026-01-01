Déployez TubeSync avec une installation en un clic.
Synchronisez et téléchargez automatiquement les chaînes et playlists YouTube sur votre VPS, comme un PVR pour la vidéo en ligne.
Choisissez un pack VPS pour TubeSync
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TubeSync
TubeSync est un outil auto-hébergé de type PVR pour YouTube qui surveille les chaînes et les playlists et télécharge automatiquement les nouvelles vidéos dès leur publication. Il fonctionne comme un enregistreur numérique (DVR) pour le contenu en ligne, maintenant votre médiathèque à jour sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de TubeSync sur un VPS signifie que les téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan pendant que vos appareils sont éteints. Il s'intègre aux serveurs multimédias Plex et Jellyfin, gère automatiquement les métadonnées et les miniatures, et prend en charge le filtrage par mots-clés et les seuils de qualité pour économiser de l'espace de stockage.
Fonctionnalités clés de TubeSync
Synchronisation automatique des canaux
Surveillez les chaînes et les playlists YouTube et téléchargez automatiquement les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées.
Intégration Plex & Jellyfin
Les vidéos téléchargées sont organisées avec les métadonnées et les vignettes appropriées pour une importation fluide dans les bibliothèques Plex ou Jellyfin.
Contrôle qualité
Définissez des seuils de résolution maximale et des préférences de format pour équilibrer la qualité vidéo par rapport à l'espace de stockage disponible.
Filtrage par mots-clés
Filtrez les vidéos à télécharger en fonction des mots-clés du titre, en excluant le contenu qui ne correspond pas à vos intérêts.
Pourquoi exécuter TubeSync avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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