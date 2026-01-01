TubeSync est un outil auto-hébergé de type PVR pour YouTube qui surveille les chaînes et les playlists et télécharge automatiquement les nouvelles vidéos dès leur publication. Il fonctionne comme un enregistreur numérique (DVR) pour le contenu en ligne, maintenant votre médiathèque à jour sans intervention manuelle.

L'auto-hébergement de TubeSync sur un VPS signifie que les téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan pendant que vos appareils sont éteints. Il s'intègre aux serveurs multimédias Plex et Jellyfin, gère automatiquement les métadonnées et les miniatures, et prend en charge le filtrage par mots-clés et les seuils de qualité pour économiser de l'espace de stockage.