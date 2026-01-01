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Serveur de reconnaissance vocale et de synthèse vocale compatible OpenAI que vous pouvez auto-héberger et exécuter entièrement sur votre propre VPS.

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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Speaches

Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte la reconnaissance vocale de pointe et la synthèse text-to-speech à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches dès le départ.

L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et vous conservez un contrôle total sur les modèles exécutés et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après une période d'inactivité, maintenant l'utilisation de la mémoire faible sur un VPS standard.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Speaches

Compatible avec l'API OpenAI

Implémente la spécification de l'API Audio d'OpenAI — insérez votre URL auto-hébergée et les intégrations OpenAI existantes continuent de fonctionner sans modification de code.

Transcription de la parole en texte

Propulsé par faster-whisper, prenant en charge la transcription multilingue avec un streaming en temps réel via Server-Sent Events.

Synthèse vocale

Générer une parole naturelle en utilisant Kokoro (classé n°1 dans la TTS Arena) et les modèles Piper, entièrement sur l'appareil.

Chargement dynamique de modèle

Les modèles se chargent automatiquement à la première requête et se déchargent après une période d'inactivité configurable, vous n'utilisez donc la mémoire qu'en cas de besoin.

Interface utilisateur web intégrée

L'interface basée sur Gradio vous permet de tester la transcription et la synthèse directement dans votre navigateur sans aucun outil supplémentaire.

Authentification par clé API

Protégez facultativement tous les points de terminaison d'API avec une seule clé API tout en gardant la documentation interactive publiquement accessible.

Pourquoi exécuter Speaches avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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