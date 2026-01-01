Déployez Evolution Go en un clic.
Passerelle API WhatsApp haute performance écrite en Go pour l'automatisation de la messagerie à faible ressource et la gestion multi-instances.
Choisissez un pack VPS pour Evolution Go
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Evolution Go
Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Construite sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie essentielles — gestion multi-instances, événements webhook et une API RESTful — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.
L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage d'efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'identification d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, garantissant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs WhatsApp commerciaux coûteux à grande échelle.
Fonctionnalités clés de Evolution Go
Performance native
Binaire compilé avec une concurrence basée sur les goroutines gère des milliers de connexions simultanées avec 50 à 150 Mo de mémoire par instance, bien moins que la version Node.js.
Gestion multi-instance
Utilisez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant contrôlée et surveillée indépendamment via l'API REST.
Livraison d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent instantanément les événements de message, de connexion et de groupe à votre application, permettant des flux de réponse automatisés et l'intégration CRM.
Architecture de base de données double
L'authentification et les données utilisateur sont stockées dans des bases de données PostgreSQL distinctes, simplifiant les sauvegardes et permettant des contrôles d'accès granulaires pour les déploiements soucieux de la sécurité.
Prise en charge des files d'attente de messages
L'intégration optionnelle de RabbitMQ (AMQP) et NATS permet des architectures événementielles évolutives pour les opérations de messagerie à grand volume.
Pourquoi exécuter Evolution Go avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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