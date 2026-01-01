Déployez Ubooquity avec l'installation en un clic.
Serveur domestique auto-hébergé pour e-books et bandes dessinées avec un lecteur web épuré et un flux OPDS pour applications mobiles.
Choisissez un pack VPS pour Ubooquity
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ubooquity
Ubooquity est un serveur personnel gratuit et multiplateforme pour les ebooks, les bandes dessinées, les magazines et les PDF. Il scanne vos dossiers de bibliothèque, génère des miniatures et des métadonnées navigables, et diffuse le tout via un lecteur web épuré qui prend en charge les formats EPUB, CBZ, CBR, PDF, et bien plus encore — ainsi qu'un flux OPDS pour les applications de lecture mobiles qui préfèrent leur propre interface utilisateur.
L'auto-hébergement d'Ubooquity sur un VPS maintient votre bibliothèque de lecture privée et toujours disponible, avec un support multi-utilisateur, un contrôle d'accès basé sur les rôles, et un lecteur de bandes dessinées intégré basé sur le navigateur, optimisé pour le feuilletage de pages en plein écran sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones.
Fonctionnalités clés de Ubooquity
Ebooks, bandes dessinées et PDF
Bibliothèque unique combinant des livres électroniques (EPUB), des bandes dessinées (CBZ, CBR) et des documents PDF, chacun avec des lecteurs et des visionneuses adaptés au format.
Lecteur de BD dans le navigateur
Lecteur de bandes dessinées plein écran avec feuilletage de pages, mode double page, zoom et marque-pages — conçu spécifiquement pour les comics et les mangas.
Flux OPDS pour applications mobiles
Un point de terminaison OPDS conforme aux normes s'intègre avec les applications de lecture iOS et Android comme Chunky, Marvin, Aldiko et d'autres.
Contrôle d'accès multi-utilisateur
Les comptes par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles permettent aux foyers de partager une bibliothèque tout en conservant les listes de lecture, la progression et l'accès définis pour chaque membre.
Analyse automatique de la bibliothèque
Le scanneur d'arrière-plan détecte les nouveaux fichiers au fur et à mesure que vous les ajoutez au volume de la bibliothèque, mettant à jour les métadonnées et les miniatures sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter Ubooquity avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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