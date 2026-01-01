Déployez Buildbot avec une installation en un clic.
Framework CI/CD open source flexible pour automatiser les builds, les tests et les déploiements de logiciels sur des workers distribués.
Choisissez un forfait VPS pour Buildbot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Buildbot
Buildbot est un framework d'intégration continue et de livraison basé sur Python qui automatise la construction, les tests et le déploiement de logiciels. Contrairement aux services CI hébergés avec des opinions préconçues, Buildbot est entièrement configurable en code Python — chaque déclencheur, planificateur, constructeur et rapporteur est défini par programme, offrant aux équipes un contrôle précis sur leurs pipelines de build sans les limites des schémas YAML déclaratifs.
L'auto-hébergement de Buildbot sur un VPS maintient votre infrastructure de build sur des serveurs que vous contrôlez, sans facturation à la minute, sans limites de dépôt et sans dépendance à la disponibilité d'un fournisseur CI externe. L'architecture maître-travailleur s'adapte d'un seul travailleur sur un petit VPS à des dizaines de travailleurs sur des machines dédiées, le tout coordonné à partir d'un tableau de bord web central.
Caractéristiques principales de Buildbot
Pipelines configurés avec Python
Définissez chaque étape de construction, déclencheur et notification en code Python pour une flexibilité totale que les configurations YAML déclaratives ne peuvent égaler.
Architecture de travailleurs distribués
Exécutez des builds sur un nombre quelconque de workers — conteneurs locaux, machines distantes ou VM cloud — tous coordonnés à partir d'un seul maître.
Tableau de bord de la construction web
Surveillez l'historique des builds, la progression en direct et l'état des workers depuis l'interface web de Buildbot avec des vues en cascade, console et grille.
Planification flexible
Déclencher des builds lors des commits de code, des plannings, des requêtes manuelles ou des résultats de builds en amont à l'aide d'objets de planification composables.
API REST et rapporteurs
Interrogez l'état de la construction via l'API REST et envoyez des notifications par e-mail, Slack, aux vérifications d'état GitHub ou à tout point de terminaison de webhook personnalisé.
Pourquoi exécuter Buildbot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.