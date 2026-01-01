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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Screego

Screego est un serveur de partage d'écran open-source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu d'écran sensible via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour le streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante pour laquelle le partage d'écran échoue dans d'autres outils.

Le déploiement de Screego sur votre propre VPS vous offre un point d'accès permanent au partage d'écran sous votre contrôle total. Pas de limites de capacité de réunion, pas de coûts d'abonnement par hôte, et pas d'accès tiers au contenu partagé. Les participants rejoignent via n'importe quel navigateur moderne sans aucun plugin ni téléchargement requis.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Screego

Relais TURN intégré

Screego intègre un serveur TURN/STUN afin que les connexions WebRTC réussissent à travers les pare-feu d'entreprise et le NAT symétrique sans nécessiter de service de relais externe.

Rejoindre sans plugin

Les spectateurs rejoignent les salles via un lien partagé dans n'importe quel navigateur moderne — aucune extension, téléchargement de client ou inscription de compte n'est requise.

Plusieurs salles simultanées

Exécutez simultanément un nombre illimité de sessions de partage d'écran indépendantes, chacune avec son propre lien d'invitation et son flux isolé.

Aucune limite de capacité

Hébergez un nombre illimité de sessions avec un nombre illimité de participants — la capacité est déterminée par les ressources de votre VPS, et non par un niveau tarifaire.

Prometheus Métriques

Exposer un point de terminaison /metrics pour le scraping Prometheus afin de suivre les salles actives, les connexions TURN et la bande passante de relais au fil du temps.

Pourquoi exécuter Screego avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Martin K
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