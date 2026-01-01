Déployez Trailarr en un clic.
Téléchargez et organisez automatiquement les bandes-annonces de films et de séries pour vos médiathèques Radarr et Sonarr.
Choisissez un pack VPS pour Trailarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Trailarr
Trailarr est un compagnon open-source de la suite multimédia arr qui trouve, télécharge et classe les bandes-annonces des films et séries TV déjà gérés par Radarr et Sonarr. Il se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex, détecte si une bande-annonce existe déjà, et utilise yt-dlp avec FFmpeg pour récupérer celles manquantes, à la résolution et au codec de votre choix.
L'auto-hébergement de Trailarr sur un VPS permet de maintenir le flux de travail des bandes-annonces en continu sans monopoliser un serveur domestique, et les fichiers téléchargés sont placés dans les mêmes chemins de bibliothèque que ceux déjà analysés par votre serveur multimédia. Des conventions de nommage personnalisables, des profils de qualité et un historique des événements facilitent la gestion d'une collection complète de bandes-annonces compatible avec Plex, Jellyfin, Emby et Kodi.
Fonctionnalités clés de Trailarr
Synchronisation Radarr et Sonarr
Se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex pour découvrir chaque film et émission de télévision surveillés sans importations manuelles.
Téléchargements automatiques de bandes-annonces
Utilise yt-dlp et FFmpeg en coulisses pour récupérer des bandes-annonces et les ré-encoder selon votre résolution, codec et paramètres audio préférés.
Profils de qualité
Définir des règles de résolution, de format et de filtrage par profil afin que chaque bibliothèque reçoive des bandes-annonces qui correspondent à ses normes de qualité.
Conventions de nommage Plex
Enregistre les bandes-annonces à côté des fichiers multimédias en utilisant des noms de style Plex afin que Plex, Jellyfin, Emby et Kodi les détectent sans configuration supplémentaire.
Accélération matérielle
L'accélération facultative VAAPI et NVIDIA accélère le transcodage des bandes-annonces et maintient une faible utilisation du CPU sur les grandes bibliothèques.
Historique des événements et journaux
Le suivi d'événements intégré et les journaux détaillés montrent exactement quelles bandes-annonces ont été téléchargées, ignorées ou ont échoué pour un dépannage facile.
Pourquoi exécuter Trailarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic