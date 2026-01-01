Déployez Tududi avec une installation en un clic.
Gestionnaire de tâches et de projets auto-hébergé avec synchronisation CalDAV, tâches récurrentes et authentification OIDC.
Choisissez un pack VPS pour Tududi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tududi
Tududi est une application de productivité auto-hébergée pour gérer les tâches, les projets, les domaines et les notes dans une structure hiérarchique claire. Elle va au-delà des listes de tâches basiques avec un moteur complet de tâches récurrentes, une synchronisation CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), une intégration Telegram pour la création de tâches et les résumés quotidiens, et un OIDC/SSO optionnel pour les déploiements en équipe. L'interface prend en charge 24 langues et les modes sombre/clair.
L'auto-hébergement de Tududi conserve toutes vos données de tâches entièrement sur votre propre serveur — pas d'abonnement, pas de fouille de données, et aucun accès tiers à vos projets et notes. Comme elle fonctionne sur SQLite, il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer : un conteneur, deux volumes, et votre outil de productivité fonctionne derrière HTTPS.
Fonctionnalités clés de Tududi
Hiérarchie des projets et des zones
Organisez les tâches au sein des projets, regroupez les projets par domaines et suivez la progression des sous-tâches — le tout dans une interface unique et épurée.
Synchronisation CalDAV
Synchronisez les tâches bidirectionnellement avec n'importe quel client compatible CalDAV : tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird, et plus encore.
Moteur de tâches récurrentes
Programmez des tâches à répéter selon des fréquences quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou personnalisées, avec génération automatique des instances futures.
Intégration Telegram
Créez des tâches et recevez des synthèses quotidiennes via un bot Telegram sans ouvrir l'interface web.
Prise en charge d'OIDC et de SSO
Authentifiez-vous via Google, Okta, Keycloak, Azure AD, ou tout fournisseur OpenID Connect pour les déploiements d'équipe.
Pourquoi exécuter Tududi avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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