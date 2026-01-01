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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PieFed

PieFed est un agrégateur de liens fédéré open-source et une plateforme de discussion — une alternative à Lemmy et Mbin écrite en Python avec Flask. Il se connecte au Fediverse plus large via ActivityPub afin que les utilisateurs de Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres serveurs compatibles puissent s'abonner aux communautés que vous hébergez, et vos membres peuvent suivre des communautés partout.

PieFed se distingue par un fort accent sur la santé de la communauté : les niveaux de confiance intégrés, les avertissements de contenu, la curation de flux basée sur les sujets et les outils de modération granulaires sont au cœur de la plateforme plutôt que des extensions ajoutées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient la propriété du contenu, la politique de modération et les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans manipulation algorithmique du flux ni dépendance vis-à-vis de la plateforme.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de PieFed

Fédération ActivityPub

Interagit avec Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres services Fediverse afin que vos communautés atteignent les utilisateurs à travers le réseau sans les enfermer sur une seule plateforme.

Modération de première classe

Les niveaux de confiance, les files de signalement, les avertissements de contenu et les règles spécifiques à chaque communauté donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la qualité des discussions dès le premier jour.

Flux thématiques

Regroupez les communautés associées par thèmes et permettez aux utilisateurs de suivre des centres d'intérêt entiers au lieu de s'abonner aux communautés une par une.

Vote et Réponses en fil de discussion

Commentaires familiers de type Reddit, organisés en fils de discussion, avec des votes positifs et négatifs et plusieurs ordres de tri pour classer les discussions.

API intégrée

L'API Alpha compatible avec les clients Lemmy permet aux utilisateurs de naviguer et de publier depuis des applications mobiles et de bureau tierces déjà présentes dans l'écosystème.

Pile Python légère

Flask, PostgreSQL, Redis et Celery fonctionnent efficacement sur du matériel VPS modeste, laissant une marge de manœuvre pour la croissance de la communauté sans coûts d'infrastructure.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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