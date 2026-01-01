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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Bluesky Ozone

Bluesky Ozone est le service officiel de modération et d'étiquetage pour le protocole AT, le réseau ouvert qui alimente Bluesky. Il associe une interface utilisateur web Next.js à un service backend qui permet aux modérateurs de trier les signalements, de supprimer ou de suspendre du contenu et des comptes, d'appliquer des étiquettes et de publier ces étiquettes sur le réseau via des WebSockets.

L'exécution de votre propre instance Ozone vous transforme en un étiqueteur empilable auquel les utilisateurs de Bluesky peuvent s'abonner, offrant ainsi aux communautés, aux éditeurs et aux chercheurs un moyen de façonner ce qu'eux et leurs membres voient sans dépendre d'un seul fournisseur de modération. L'auto-hébergement conserve les signalements, l'historique des étiquettes et les décisions de politique sur une infrastructure que vous contrôlez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bluesky Ozone

Étiquetage empilable

Publiez des étiquettes auxquelles les utilisateurs de Bluesky peuvent adhérer, superposant vos vues de modération aux politiques réseau par défaut.

Triage des rapports

Examiner, faire remonter et traiter les rapports de modération entrants depuis une interface unique conçue pour les équipes de modération.

Retraits et suspensions

Effectuer des retraits, suspendre des comptes et annuler des décisions avec un historique d'audit complet lié à l'identité du modérateur.

Modèles d'e-mail

Envoyez des e-mails de modération pré-formatés aux utilisateurs concernés directement depuis le tableau de bord pour une communication cohérente.

Règles d'étiquetage personnalisées

Créez et modifiez votre propre vocabulaire d'étiquettes pour l'adapter aux communautés de niche, aux langues ou aux politiques de contenu.

Pourquoi exécuter Bluesky Ozone sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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