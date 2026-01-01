Déployez Bluesky Ozone en un clic.
Service de modération et d'étiquetage auto-hébergé pour le réseau Bluesky et d'autres applications AT Protocol.
Choisissez un forfait VPS pour Bluesky Ozone
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bluesky Ozone
Bluesky Ozone est le service officiel de modération et d'étiquetage pour le protocole AT, le réseau ouvert qui alimente Bluesky. Il associe une interface utilisateur web Next.js à un service backend qui permet aux modérateurs de trier les signalements, de supprimer ou de suspendre du contenu et des comptes, d'appliquer des étiquettes et de publier ces étiquettes sur le réseau via des WebSockets.
L'exécution de votre propre instance Ozone vous transforme en un étiqueteur empilable auquel les utilisateurs de Bluesky peuvent s'abonner, offrant ainsi aux communautés, aux éditeurs et aux chercheurs un moyen de façonner ce qu'eux et leurs membres voient sans dépendre d'un seul fournisseur de modération. L'auto-hébergement conserve les signalements, l'historique des étiquettes et les décisions de politique sur une infrastructure que vous contrôlez.
Caractéristiques principales de Bluesky Ozone
Étiquetage empilable
Publiez des étiquettes auxquelles les utilisateurs de Bluesky peuvent adhérer, superposant vos vues de modération aux politiques réseau par défaut.
Triage des rapports
Examiner, faire remonter et traiter les rapports de modération entrants depuis une interface unique conçue pour les équipes de modération.
Retraits et suspensions
Effectuer des retraits, suspendre des comptes et annuler des décisions avec un historique d'audit complet lié à l'identité du modérateur.
Modèles d'e-mail
Envoyez des e-mails de modération pré-formatés aux utilisateurs concernés directement depuis le tableau de bord pour une communication cohérente.
Règles d'étiquetage personnalisées
Créez et modifiez votre propre vocabulaire d'étiquettes pour l'adapter aux communautés de niche, aux langues ou aux politiques de contenu.
Pourquoi exécuter Bluesky Ozone sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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