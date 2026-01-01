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Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.

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Obtenez 24 mois pour CHF 122.16 (prix d'origine : CHF 390.96). Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois.
1 cœur vCPU
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KVM 2
CHF 19.99
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Obtenez 24 mois pour CHF 179.76 (prix d'origine : CHF 479.76). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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Obtenez 24 mois pour CHF 246.96 (prix d'origine : CHF 803.76). Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Cal.com

Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.

Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cal.com

Calendar Sync

Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.

Payment Collection

Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.

White-Label Booking Pages

Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.

Team Scheduling

Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.

Workflow Automation

Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.

Pourquoi exécuter Cal.com sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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