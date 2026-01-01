Jusqu'à 69 % de réduction sur Emby

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Serveur multimédia personnel qui organise et diffuse vos vidéos, musiques et photos vers n'importe quel appareil, où que vous soyez.

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KVM 1
CHF16.29
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Emby

Emby est un serveur multimédia personnel complet qui rassemble toute votre collection de médias — films, émissions de télévision, musique et photos — sur une plateforme unifiée. Il convertit et diffuse automatiquement le contenu vers n'importe quel appareil, avec un transcodage en temps réel assurant une lecture fluide quelles que soient les capacités du client ou les conditions du réseau.

Héberger Emby sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des vitesses de téléchargement de niveau entreprise pour le streaming à distance, et des ressources de transcodage dédiées pour plusieurs spectateurs simultanés. Votre bibliothèque multimédia et vos métadonnées restent entièrement sous votre contrôle, sans niveaux d'abonnement limitant la lecture ou le stockage.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Emby

Transcodage automatique

La conversion vidéo et audio en temps réel garantit une lecture fluide sur n'importe quel appareil, indépendamment du format de fichier original ou des capacités du client.

TV en direct et DVR

Regardez la télévision en direct et programmez des enregistrements avec un DVR intégré, remplaçant les abonnements traditionnels au câble par une solution autogérée.

Synchronisation mobile

Téléchargez des médias sur les smartphones et les tablettes pour une consultation hors ligne, en gardant le contenu accessible même sans connexion internet.

Contrôle parental

Définissez des restrictions de contenu par utilisateur et des plannings de visionnage pour créer des environnements médiatiques sûrs et adaptés à l'âge pour chaque membre de la famille.

Prise en charge multi-bibliothèque

Organisez les films, séries TV, musique et photos dans des bibliothèques distinctes avec des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations récupérées automatiquement.

Pourquoi exécuter Emby avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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