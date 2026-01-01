Wallabag est une application auto-hébergée de lecture différée qui enregistre les articles web et supprime les publicités, la navigation et les éléments superflus, présentant uniquement le texte et les images pour une lecture claire et concentrée. Elle fonctionne comme une alternative privée à Pocket et Instapaper, avec une prise en charge complète hors ligne.

Héberger Wallabag sur un VPS signifie que votre liste de lecture et votre archive d'articles sont stockées sur votre propre infrastructure, sans accès tiers. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox permettent d'enregistrer des articles en un seul clic, tandis que les applications mobiles pour iOS et Android permettent la lecture hors ligne en déplacement. L'importation depuis Pocket et Instapaper simplifie la migration.