Déployez Wallabag en un clic.
Service auto-hébergé de lecture différée qui enregistre et nettoie les articles web pour une lecture hors ligne sans distraction.
Choisissez un pack VPS pour Wallabag
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wallabag
Wallabag est une application auto-hébergée de lecture différée qui enregistre les articles web et supprime les publicités, la navigation et les éléments superflus, présentant uniquement le texte et les images pour une lecture claire et concentrée. Elle fonctionne comme une alternative privée à Pocket et Instapaper, avec une prise en charge complète hors ligne.
Héberger Wallabag sur un VPS signifie que votre liste de lecture et votre archive d'articles sont stockées sur votre propre infrastructure, sans accès tiers. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox permettent d'enregistrer des articles en un seul clic, tandis que les applications mobiles pour iOS et Android permettent la lecture hors ligne en déplacement. L'importation depuis Pocket et Instapaper simplifie la migration.
Fonctionnalités clés de Wallabag
Lecture d'articles épurée
Wallabag extrait le contenu des articles et supprime les publicités, la navigation et les distractions pour une expérience de lecture propre et ciblée.
Accès hors ligne
Les articles enregistrés se synchronisent avec les applications mobiles pour iOS et Android, permettant la lecture sans connexion internet.
Extensions de navigateur
Enregistrez des articles depuis Chrome et Firefox en un seul clic à l'aide de l'extension de navigateur officielle de Wallabag.
Balises et recherche
Organisez les articles enregistrés avec des balises et trouvez n'importe quoi instantanément en utilisant la recherche en texte intégral dans l'ensemble de votre archive de lecture.
Importer depuis Pocket
Migrez votre liste de lecture existante de Pocket ou Instapaper vers Wallabag sans perdre aucun article enregistré.
Pourquoi exécuter Wallabag avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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