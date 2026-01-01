Woodpecker CI est un fork communautaire léger de Drone CI qui fournit une plateforme d'intégration et de livraison continues simple. Les pipelines sont définis comme de simples fichiers YAML dans vos dépôts, et Woodpecker les exécute automatiquement lors d'événements de push, de pull request ou de tag via une intégration GitHub OAuth.

L'auto-hébergement de Woodpecker CI sur un VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de build, sans facturation à la minute ni limites de sièges. Remarque : avant le déploiement, créez une application GitHub OAuth avec l'URL de rappel définie sur l'URL de votre instance Woodpecker, puis fournissez l'ID client et le secret pendant le processus de configuration.