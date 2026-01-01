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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Woodpecker CI

Woodpecker CI est un fork communautaire léger de Drone CI qui fournit une plateforme d'intégration et de livraison continues simple. Les pipelines sont définis comme de simples fichiers YAML dans vos dépôts, et Woodpecker les exécute automatiquement lors d'événements de push, de pull request ou de tag via une intégration GitHub OAuth.

L'auto-hébergement de Woodpecker CI sur un VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de build, sans facturation à la minute ni limites de sièges. Remarque : avant le déploiement, créez une application GitHub OAuth avec l'URL de rappel définie sur l'URL de votre instance Woodpecker, puis fournissez l'ID client et le secret pendant le processus de configuration.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Woodpecker CI

Définitions de pipelines YAML

Définissez les pipelines de build, de test et de déploiement sous forme de fichiers .woodpecker.yaml, committés avec votre code d'application.

Intégration GitHub

Déclenchez automatiquement des pipelines lors des événements de push, de pull request et de tag via GitHub OAuth sans webhooks supplémentaires.

Constructions natives Docker

Chaque étape du pipeline s'exécute dans un conteneur Docker, offrant des environnements de build propres, isolés et reproductibles.

Étapes parallèles

Exécutez les étapes de pipeline indépendantes en parallèle pour réduire le temps de compilation total des projets multi-composants.

Gestion des secrets

Stockez les clés API et les identifiants sous forme de secrets de pipeline chiffrés, accessibles aux étapes sans les exposer dans les fichiers YAML.

Pourquoi exécuter Woodpecker CI avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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