Cassandra Reaper est l'outil open-source de facto pour orchestrer les réparations Apache Cassandra à travers des clusters à centre de données unique et multi-sites. Initialement créé chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds, et reprend en toute sécurité après des pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un workflow observable et avec état.

L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison de métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.