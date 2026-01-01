Déployez DenoKV en un clic.
Base de données clé-valeur fortement cohérente, développée par l'équipe Deno, avec des transactions ACID et une API native JavaScript.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DenoKV
DenoKV est une base de données clé-valeur moderne développée par les créateurs de Deno, offrant un stockage fortement cohérent avec des garanties de transactions ACID et une API native JavaScript qui s'intègre naturellement aux applications Deno. Elle prend en charge les opérations atomiques, les index secondaires, le versioning automatique et la gestion efficace des petites métadonnées comme des objets binaires volumineux — le tout soutenu par un moteur de stockage SQLite pour une persistance fiable.
L'auto-hébergement de DenoKV sur votre VPS vous offre des performances et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données gérés, un contrôle total sur votre couche de données et une authentification par jeton pour sécuriser l'accès. C'est le magasin de données idéal pour les applications Deno qui nécessitent un stockage clé-valeur fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni tarification cloud variable.
Fonctionnalités clés de DenoKV
Transactions ACID
Garantit l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité pour toutes les opérations, le rendant sûr pour le stockage de l'état critique des applications.
API native JavaScript
Conçu spécifiquement pour Deno avec une API asynchrone idiomatique qui s'intègre naturellement dans les applications Deno existantes et les projets Deno Deploy.
Opérations multi-clés atomiques
Exécuter des opérations de lecture-modification-écriture conditionnelles sur plusieurs clés dans une seule transaction atomique, permettant une gestion d'état sans condition de concurrence.
Index secondaires
Définissez des index secondaires sur vos données pour permettre des recherches efficaces au-delà de la clé primaire sans infrastructure de requête externe.
Sécurité basée sur les jetons
Sécurise tous les accès à la base de données avec un jeton d'accès généré, empêchant les connexions non autorisées au magasin clé-valeur.
Pourquoi exécuter DenoKV avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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