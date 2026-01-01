Bazarr est une application complémentaire à Sonarr et Radarr qui automatise l'intégralité du flux de travail des sous-titres pour votre médiathèque. Elle surveille votre médiathèque pour détecter les nouveaux contenus et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, dont OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à jour automatiquement — aucune recherche manuelle n'est nécessaire.

L'exécution de Bazarr sur un VPS dédié lui confère la disponibilité constante et l'adresse IP publique fiable nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des adresses IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque élément multimédia de votre médiathèque.