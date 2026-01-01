Déployez Bazarr en un clic.
Outil de gestion automatique des sous-titres pour Sonarr et Radarr qui télécharge et met à jour les sous-titres dans votre médiathèque.
Choisissez un forfait VPS pour Bazarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bazarr
Bazarr est une application complémentaire à Sonarr et Radarr qui automatise l'intégralité du flux de travail des sous-titres pour votre médiathèque. Elle surveille votre médiathèque pour détecter les nouveaux contenus et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, dont OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à jour automatiquement — aucune recherche manuelle n'est nécessaire.
L'exécution de Bazarr sur un VPS dédié lui confère la disponibilité constante et l'adresse IP publique fiable nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des adresses IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque élément multimédia de votre médiathèque.
Caractéristiques principales de Bazarr
Intégration de Sonarr et Radarr
Bazarr se connecte directement à votre configuration arr existante et récupère automatiquement les sous-titres pour chaque film ou épisode dès qu'il est ajouté à votre bibliothèque.
Plus de 20 fournisseurs de sous-titres
Recherchez OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, et bien d'autres simultanément afin de maximiser les chances de trouver des sous-titres précis dans votre langue.
Mises à niveau automatiques de la qualité
Lorsqu'une meilleure version de sous-titres est publiée pour un contenu déjà présent dans votre bibliothèque, Bazarr remplace automatiquement le fichier existant sans aucune intervention manuelle.
Synchronisation des sous-titres
Les outils de synchronisation intégrés ajustent le minutage des sous-titres pour qu'il corresponde aux pistes audio, corrigeant ainsi la raison la plus fréquente pour laquelle les sous-titres semblent décalés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis des sources fiables.
Soutien aux malentendants
Préférez les pistes SDH ou CC pour l'accessibilité — Bazarr peut prioriser les sous-titres pour malentendants chez tous les fournisseurs pour chaque élément de votre bibliothèque.
Pourquoi exécuter Bazarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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