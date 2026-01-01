Déployez OMERO avec une installation en un clic.
Plateforme open source de gestion de données d'images pour la microscopie scientifique avec un visualiseur web multidimensionnel.
Choisissez un pack VPS pour OMERO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OMERO
OMERO est la plateforme de gestion de données Open Microscopy Environment conçue pour les laboratoires de recherche qui travaillent avec des données de bio-imagerie multidimensionnelles. Il importe des images de microscopie à partir de plus de 150 formats de fichiers propriétaires via Bio-Formats, les conserve dans un référentiel interrogeable et les diffuse via une visionneuse web qui gère les canaux, les time-lapse et les piles Z sans logiciel propriétaire.
L'auto-hébergement d'OMERO sur votre VPS donne aux groupes de laboratoire un contrôle total sur les données d'image brutes, les annotations et les autorisations d'accès, tout en regroupant le back-end OMERO.server, le front-end OMERO.web et un référentiel PostgreSQL dans un seul déploiement.
Fonctionnalités clés de OMERO
Visionneuse multidimensionnelle
Parcourez les piles Z, les séquences en accéléré et les acquisitions multicanal directement dans le navigateur sans installer de logiciel de microscopie de bureau.
Importation Bio-Formats
Importez des images à partir de plus de 150 formats de microscopie propriétaires et conservez les métadonnées originales grâce à la bibliothèque Bio-Formats incluse.
Groupes et autorisations
Organisez les chercheurs en groupes collaboratifs avec des autorisations de lecture seule, de lecture-annotation ou de lecture-écriture sur des ensembles de données et des projets partagés.
Annotations et balises
Attachez des balises, des évaluations, des commentaires, des paires clé-valeur et des pièces jointes aux images afin que le contexte expérimental reste lié aux données brutes.
Scripts et API
Automatisez les pipelines d'analyse via les API Python, Java et MATLAB ou exécutez des scripts OMERO côté serveur sur des ensembles de données entiers.
Pourquoi exécuter OMERO avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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