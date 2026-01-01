Déployez phpBB en un clic.
Forum PHP open-source classique pour la création de forums de discussion structurés et de communautés en ligne.
Choisissez un pack VPS pour phpBB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec phpBB
phpBB est la plateforme de forum open source la plus largement utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Construit en PHP avec un accent sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par siège.
L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS maintient chaque message, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.
Fonctionnalités clés de phpBB
Permissions granulaires
Configurer les droits de lecture, de publication et de modération par forum, groupe d'utilisateurs ou compte individuel pour un contrôle précis de la communauté.
Écosystème d'extensions
Des milliers d'extensions communautaires gratuites ajoutent des outils de référencement (SEO), l'anti-spam, la connexion sociale, et bien plus encore sans toucher au code source.
Styles et thèmes personnalisés
Échangez le style prosilver par défaut contre des thèmes communautaires ou créez un look personnalisé à l'aide du système de modèles basé sur Twig de phpBB.
Outils de modération intégrés
Avertir, bannir, verrouiller, diviser et fusionner des sujets avec un panneau de contrôle de modérateur dédié et une journalisation d'audit détaillée.
Support multilingue
Plus de 60 packs de langue officiels vous permettent d'utiliser des forums dans votre langue maternelle ou d'héberger des communautés multilingues.
BBCode et pièces jointes
Le formatage BBCode classique ainsi que les pièces jointes de fichiers et d'images rendent les messages familiers aux utilisateurs de longue date des forums.
Pourquoi exécuter phpBB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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