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Moteur portable, basé sur Rust, de requête SQL, de recherche et d'inférence LLM pour les agents d'IA basés sur les données.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Spice AI

Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine la requête SQL fédérée, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Construit sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et plus encore — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.

L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point d'accès SQL et HTTP unique sur des données fédérées sans frais de cloud par requête ni envoi d'enregistrements sensibles à un service géré. Les ensembles de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Spice AI

Moteur SQL fédéré

Interrogez Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks et des dizaines d'autres sources ensemble via un seul point de terminaison SQL propulsé par Apache DataFusion.

Accélération des données locales

Matérialisez des jeux de données fréquemment sollicités dans Arrow, DuckDB ou SQLite à côté de votre application pour servir des requêtes analytiques avec une latence en millisecondes.

Inférence LLM intégrée

Exécutez des modèles de chat et d'embedding à poids ouvert via une API HTTP compatible OpenAI directement à l'intérieur de l'environnement d'exécution, aucun serveur de modèle séparé n'est requis.

Recherche IA et RAG

Combinez la recherche de similarité vectorielle avec les filtres SQL en une seule requête pour alimenter la génération augmentée par récupération, basée sur vos données opérationnelles en direct.

Arrow Flight gRPC

Diffuser de grands ensembles de résultats aux clients d'analyse avec Apache Arrow sans copie via Flight pour un accès aux données à haut débit parallèlement à l'API REST.

Spicepods déclaratifs

Définissez des jeux de données, des accélérations, des modèles et des calendriers d'actualisation dans un seul manifeste YAML qui est gérable par version et reproductible dans tous les environnements.

Pourquoi exécuter Spice AI avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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