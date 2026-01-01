Apache SkyWalking est un projet membre de la CNCF offrant une observabilité de bout en bout pour les systèmes cloud native et distribués. Il collecte les traces distribuées, les métriques de service, la corrélation des logs et le profilage continu via eBPF — offrant aux équipes d'ingénierie une vue unifiée de l'ensemble de leur pile sans avoir à assembler des outils distincts. Les cartes de topologie intégrées et le système d'alertes facilitent l'identification des points chauds de latence, des défaillances de dépendance et des anomalies avant qu'elles ne s'aggravent.

Ce déploiement associe le serveur SkyWalking OAP à BanyanDB, le moteur de stockage de séries temporelles natif de SkyWalking, éliminant ainsi le besoin d'un Elasticsearch externe ou d'une autre base de données. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données de télémétrie — les charges utiles de traces, les métriques de performance des services et les résultats de profilage restent entièrement sur votre propre infrastructure sans tarification par span.